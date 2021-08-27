Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor

DHA

Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Sezona dilediği başlangıcı yapamayarak teknik direktör değişikliğine giden ve henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, 2'de 2 yaparak dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'u yenerek, taraftarına 3 puanı hediye etmek istiyor.
TFF 1. Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan zorlu randevu, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Emre Kargın yönetecek, yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu.
YALNIZCA BİR PUANDA
Hafta içerisinde teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getiren Bursaspor, genç teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak. Sezona evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan yeşil beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da 2-1 kaybetti. Henüz galibiyeti bulunmayan Bursa ekibi, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
EYÜPSPOR ZİRVEDE
Uzun bir aradan sonra yeniden TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor ise, sergilediği performans ile zirve yarışında yer alıyor. Sezonun ilk maçında, Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 yenerek dikkati çeken İstanbul ekibi, evinde de Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
DAHA ÖNCE BİR MAÇINI YÖNETTİ
Mücadelenin hakemi Emre Kargın, daha önce Bursaspor'un bir maçını yönetirken; yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon ligde oynanan Adanaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyet elde etti. Kargın, Eyüpspor'un da iki maçını yönetirken İstanbul ekibi bu maçlarda birer galibiyet ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
HÜCUM TAKIMLARI
Sezon başında, her iki ekip de hücuma önem veren bir görüntü çizdi. Bursaspor, her iki maçında da rakip fileleri havalandırırken goller Burak Altıparmak ve Reagy Ofosu'dan geldi. Eyüpspor da 6 kez gol sevinci yaşarken; deneyimli santrfor Umut Bulut ile Taşkın İlter'in ikişer golle performansları dikkati çekti.
İÇ SAHADA GALİBİYETE HASRET
İç saha maçlarında taraftarıyla bütünleşerek, puanların önemli bölümünü toplayan Bursaspor son zamanlarda bu özelliğine hasret kaldı. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonun son iki iç saha maçından mağlubiyetle ayrılırken, henüz yeni sezonda da galibiyetle tanışamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti bulunan Bursa ekibi; evindeki son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.
OYUNU SKORA YANSITAMADI
Geride kalan iki haftada topa sahip bir görüntü çizen Bursaspor, Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında rakiplerinden daha fazla topla oynadı. Adanaspor karşısında 7, Erzurum deplasmanında da 14 kez kaleyi deneyen ve yüzde 80 civarı pas başarısı ile oynayan Bursaspor, sergilediği oyununu ise skora yansıtamadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-27 14:12:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir Paralimpik Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir ...
Ulaşıma yakın takip
YEREL HABERLER Ulaşıma yakın takip
Emre Gül, imza gününde Bursalı okurlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Emre Gül, imza gününde Bursalı okurlarıyla buluşuyor
Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis ...
Engelli gencin basketbol hayâli gerçek oldu
YEREL HABERLER Engelli gencin basketbol hayâli gerçek oldu
Söğütpınar Tiyatro Kampı başlıyor
YEREL HABERLER Söğütpınar Tiyatro Kampı başlıyor
Tümbüldek’e 300 yataklı otel yatırımı
YEREL HABERLER Tümbüldek’e 300 yataklı otel yatırımı
Bursa trafiğine 30 Ağustos ayarı
YEREL HABERLER Bursa trafiğine 30 Ağustos ayarı
Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu
YEREL HABERLER Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu
Okul öncesi çocuklarınıza göz kontrolü yaptırın
YEREL HABERLER Okul öncesi çocuklarınıza göz kontrolü yaptırın
Üretime şiir molası verdiler
YEREL HABERLER Üretime şiir molası verdiler
Bursaspor’un yeni sezon formalarıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni sezon formalarıyla ilgili açıklama
Bursa barajlarında son durum
YEREL HABERLER Bursa barajlarında son durum
Bursaspor sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor
Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
Bursa için önce sıcaklık uyarısı sonra yağmur
YEREL HABERLER Bursa için önce sıcaklık uyarısı sonra yağmur
Bursa'da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarptı Freni patlayan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bursa'da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten ...
Trafolar emniyet kemeri için uyardı
YEREL HABERLER Trafolar emniyet kemeri için uyardı
Okul öncesi göz kontrolünün önemi
YEREL HABERLER Okul öncesi göz kontrolünün önemi
(Özel) Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı Bursa'da pazar torbasıyla gelin almaya gelen yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı ...
(Özel) - Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı Otomobil sürücülerinin yol verme kavgasında iki kardeş bıçakla yaralanırken, o ânlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) - Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ...
Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında 2 kardeş bacaklarından vuruldu
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında 2 kardeş ...
Bursa’da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
YEREL HABERLER Bursa’da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.