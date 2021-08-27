Yıldırım’dan Özbekistan’a gönül köprüsü

Özbekistan’nın bağımsızlığının 30. yıldönümüne ithafen Yıldırım Belediyesi, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliğiyle düzenlenen, "İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" fotoğraf sergisi açıldı.

Emir Sultan Meydanı’ndaki serginin açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ankara Büyükelçisi Alişer Ağzamhocayev ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren başta olmak üzere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM TürkiyeÖzbekistan Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız katıldı.

‘İpekyolu’nun Kalbi Özbekistan’ fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün kültür, siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliği içinde olduğumuz Özbekistan; aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün en yüksek hatıralarını bağrında saklayan bir ülkedir. Aynı medeniyetin farklı coğrafyalardaki kaleleri olan Bursa ve Buhara; manevî dünyamızın oluşumuna en büyük katkıyı veren şehirlerin başında gelmektedirler. İki şehir arasındaki bu güçlü benzerlik, ortak medeniyet ve tarih bağlarını aşmış durumdadır. Kandilinde yaktığı nuru, Bursa’ya taşıyan manevî önderimiz Emir Sultan Hazretlerinin Buhara doğumlu olması da, kuşkusuz iki şehir arasındaki bağı güçlendirmektedir. Bugün Bursalılar, Emir Sultan Hazretleri kadar Buharalı. Buharalılar ise Emir Sultan Hazretleri kadar Bursalıdır. Bu düşüncelerle kardeş ülkemiz olan Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutluyor ve bütün vatandaşlarımızı ‘İpekyolu’nun Kalbi Özbekistan’ sergisini ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında stratejik işbirliği

Kültür, siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Özbekistan arasında stratejik işbirliği planlaması yapıldığını belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “1991 yılında bağımsızlığını ilân eden, Orta Asya’nın kültür beşiği, bereketli topraklarıyla eşsiz Özbekistan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuş, zaman içerisinde ikili ilişkiler güçlenmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmuştur. İlişkilerimizin en temel noktası olan kültür alanında da bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ileriye dönük başarılar elde edilmiştir. Türkistan medeniyetinin merkezlerinden olan Özbekistan’ı Türkiye’de tanıtabilmek ve bu ortak değerlerimizi halkımız ile buluşturmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinliğe katkı sağlayanlara şükranlarımızı sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

OLMUŞTUR”

Geleceğe büyük bir umut ve güvenle bakan, her zaman sabırla ve metanetle yaşayan Özbek halkının 31 Ağustos 1991 tarihinde en kutsal hayâline kavuşarak istiklâlini kazandığını anlatan Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Ağzamhocayev, “Tarih her zaman birincileri anar. Bu bakımdan bizim bağımsızlığımızın itirafında çok değerli Türkiye ile alâkalı önemli bir husus var. Türkiye Özbekistan’ın istiklâlini tanıyan ilk ülke olmuştur. Böylece bir kardeş ülkenin tarihî görevini yerine getirmiştir. Bu ilk, Özbekistan tarihine de perçinlenmiştir. Bugün Özbekistan’ın 30. Bağımsızlık Yıldönümünde Türkiye’nin o kardeşçe desteğini şükranla anmak, bütün Türk halkına en derin sevgilerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol mensupları ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

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