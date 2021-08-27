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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal gaz hasreti bitiyor Bursa’ya 1 milyar TL’lik yatırım

İHA

Doğal gaz hasreti bitiyor Bursa’ya 1 milyar TL’lik yatırım

Bursa’da elektrik, telefon ve su gibi hizmetleri kullanmalarına rağmen imar meselesi yüzünden yıllardır doğalgaza kavuşamayan Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki binlerce hane bu kış doğalgaz ile ısınacak.
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri işbirliğiyle hayata geçirilen projede doğal gaz alt yapı çalışmalarına ilk kazma vuruldu. Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki yaklaşık 15 bin haneyi ilgilendiren doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası bu bölgelere yaptıkları ziyaretlerde kendilerinden istenen ilk konunun doğal gaz olduğunu söyledi. Bu bölgelere her ne kadar imar dışı bölgeler dense de bu bölgelerin imar hinterlandı içinde olduğunu ancak plan yapılmamış bölgeler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “25 yıldır, 30 yıldır insanların burada ikametgâhları var. Bu bölgelerden de doğal gazla alâkalı bir talep var. Ama bu Bursagaz’ın ‘ben yaptım oldu’ demesiyle halledilecek bir iş değildi. Milletvekillerimizin hepsine çok teşekkür ederim ancak özelde de Genel Başkan Yardımcımız Efkan Bey’e, önceki dönem bakanımız Hakan Bey'e ve bölge ile iyi irtibatları olması hasebiyle de Müfit Aydın vekilimize ayrıca teşekkür ederim. EPDK’ya defalarca gittik, süreç gerçekten zordu. Açıkçası Türkiye'de olmayan bir şey gerçekleştirildi. Evet bir taraftan planlama çalışmaları devam ediyor. Doğal gazla ilgili çalışmaya da başladık. 2 yıl sürecek, tabii bu süreçte 2021 ve 22’de arı gibi çalışacağız ve inşallah bu süreci tamamlayacağız” dedi.
40 bin insanı ilgilendiriyor
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, da Bursa'nın en yoğun ilçesi olan Yıldırım’daki hızlı ve çarpık kentleşmenin ortaya çıkardığı güçlükleri elbirliği ile aşmaya devam ettiklerini kaydetti. İmar kanununda yaptırdıkları değişiklikle birlikte artık planların daha kalıcı hale geldiğini ifade eden Yılmaz, “30 binin üzerinde hak sahibini ilgilendiren tapulandırma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Bursa'da parmakla gösterilecek, yerinde kentsel dönüşüm örnekleri sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü mutluluğumuzun ayrı bir yeri var. Yıldırım'da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiilî adımını atıyoruz. Artık kadınlarımız sobanın ne kömürü ne de külü ile uğraşacak. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforu ile tanışacak ve hemşirelerimiz daha az yakıt parası ödeyecek. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Tarife Yatırım ve Paydaş Yönetimi Direktörü Ertan Yıldız da, Bursagaz’ın kurulduğu günden bu yana Bursa’ya 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bursa’nın 11 ilçesinde, 6.902 kilometrelik şebeke ile yaklaşık 1 milyon 100 bin aboneye hizmet verdiklerini açıklayan Yıldız, “Geçtiğimiz yıl Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile Uludağ’a doğal gazı ulaştırdık. Şehir merkezinde yer alan imarsız bölgelere de doğal gaz ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı için plânlamadığımız bu tutardaki bir yatırımı, vatandaşların bir an önce doğal gaza kavuşması için Bursagaz’ın ve SOCAR’ın finansman gücü sayesinde bu yılki yatırımlarımızın kapsamına dahil ettik. Yıldırım ilçesinde Vakıf, Arabayatağı, Çınarönü, Samanlı, Millet, İsabey, Şirinevler; Osmangazi ilçesinde Mehmet Akif, Soğanlı ve Çukurca; Gürsu ilçesinde ise Kurtuluş ve Yenidoğan mahallelerinde bu kapsamdaki alanlarda çalışma yapacağız. Bu çalışmalarımız sonucunda yaklaşık 2 bin 500 hane doğal gaz konforuna kavuşacak. 2022 yılına girmeden, buradaki evlerde doğal gaz ateşinin yanmasını hedefliyoruz. Kasım ayı sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Doğal gaz meselesinin çözümü için Ankara’da büyük mesai harcayan Bursa milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu ile Muhammet Müfit Aydın da, merkezî hükümet ile mahallî idarenin uyumunun ne kadar önemli olduğunun bu çalışmayla daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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