Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´da, bir fabrikada çalışırken tavan vincinden düşen metal parçanın başına isabet ettiği işçi Fahrettin Çetinkaya (56) hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fahrettin Çetinkaya, fabrikada çalıştığı sırada tavan vincinden kopan demir parça başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Çetinkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-08-27 17:33:57



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