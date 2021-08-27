Bursaspor eski yöneticisi Haluk Özkıyıcı vefat etti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor’un eski 2. Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Özkıyıcı, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursaspor Kulübü eski yöneticisi ve 2. Başkanı Haluk Özkıyıcı, hayatını kaybetti. Merhum Başkan İbrahim Yazıcı döneminde önemli görevler üstlenen Özkıyıcı’nın, korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Haluk Özkıyıcı’nın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Haluk Özkıyıcı'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.