Bursa’da engelli gençler için unutulmayacak ’asker’ eğlencesi...

Bursa’da vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli gençler için davullu zurnalı asker eğlencesi düzenlendi. Engelli genç asker adaylarının aileleri ise gecede duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa’da zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen gençlerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için Dağder tarafından davullu zurnalı asker eğlencesi ve kına töreni düzenlendi. Eğlenceye Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, siyasi partilerin il yöneticileri ve gençlik kolları başkanları, dernek yöneticileri ve gençlerin aileleri katıldı.

Asker adaylarına kına yakılmasının ardından davul zurna eşliğinde oyun havalarıyla oyunlar oynandı. Bu anları gören aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Dağder Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Koçak ise şunları kaydetti : ’’Beş tane dağ ilçemizin içinde bulunduğu dağ köylerimizde yaşayan askerlik çağına ulaşmış ama zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle askere gidememiş kardeşlerimiz için biz bu eğlenceyi düzenledik. Kardeşlerimizin askerlik için hevesli olduklarını görmemiz üzerine böyle bir eğlence ve duygu yaşatmak istedik.’’ dedi.

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