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Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı

İHA

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. O ânlar kameralara yansıdı.

Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. O ânlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o ânlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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