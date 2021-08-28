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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2

TFF 1. Lig 3. haftasında Bursaspor, sahasında Eyüpspor’u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bülent Uzun, sol çaprazdan kaleye şut denedi. Top az farkla üstten auta gitti.
12. dakikada Taşkın İlker, havadan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla auta gitti.
13. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu. Vuruşunda defans topa müdahale edince mutlak gol pozisyonu kornerle sonuçlandı.
19. dakikada Onur Atasayar’ın hatasında top Bekir Yılmaz’ın önünde kaldı. Kaleciyi kaleden uzak gören Bekir Yılmaz, ayağının dışıyla kaleyi yokladı. Top az farkla auta gitti.
26. dakikada ceza sahası içinde etkili olan Bursaspor, Batuhan Kör’le golü buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
44. dakikada Emirhan Aydoğan’ın kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Luka Capan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
48. dakikada Batuhan Kör’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Namiq Alasgarov, plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderemedi.
57. dakikada Caner Hüseyin Bağ, ceza sahası içine yapılan ortada havalanan topa yarım vole vurdu. Top kaleci Erhan Erentürk’te kaldı.
65. dakikada Umut Bulut’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Timur Temeltaş, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. 01
80. dakikada Muhammed Akarslan, sağ taraftan yapılan ortaya gelişine bir vuruş çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk, topu son anda parmakların ucuyla kornere çeldi.
86. dakikada oyuna sonradan giren Pa Dibba, ceza sahasında içinden çok sert bir vuruş çıkarttı ve top ağlarla buluştu. 02

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Emre Kargın xx, Sezgin Çınar xx, Bersan Çınar xx
Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Onur Atasayar xx, Ufuk Budak xx, Luka Capan xxx, Emirhan Aydoğan xx, Reagy Ofosu xx (Ozan Sol dk. 34 xx), Aykut Akgün xx (Taha Altıkardeş dk. 88 ?), Burak Altıparmak xx (Tuğbey Akgün dk. 68 xx), Massimo Bruno xx, Namiq Alasgarov xx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 xx), Batuhan Kör xx (Eren Güler dk. 88 ?)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Yalçın Kılınç xx, Teddy Mezague xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx, Timur Temeltaş xxx (Mikail Okyar dk. 88 ?), Taşkın İlter xx (Muhammed Akarslan dk. 72 xx), Bekir Yılmaz xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Pa Dibba dk. 60 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx, Umut Bulut xxx (Bogdan Stancu dk. 72 xx)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Musah Mohammed, Enes Ersoy Öztürk, Enes Keskin, Mete Demir, Erenca Yardımcı
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Timur Temeltaş (dk. 65), Pa Dibba (dk. 86) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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