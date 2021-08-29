Fatih Tekke: “Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Tekke: “Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız”

İHA

Fatih Tekke: “Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız”

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçı sonrası, en az 4 transfer yapmaları gerektiğini belirterek, “Kenar oyuncusu, stoper, sağ bek ve alternatif forvete ihtiyacımız var. Burası Bursaspor. Biz böyle oynayamayız" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor’a 20 mağlup olunan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam şunları söyledi: “Maç öncesi en önemli oyuncularımızdan bir tanesi Tim Matavz’ı kaybettik. Taha da son maçta sakatlandı. Sağ bekimiz mevki olarak sol bek olarak kullandık. Eksik mevkilerimiz var. Fakat şunu söyleyeyim, önde baskı yedik, istemediğim oyun tarzına büründü oyun. Maçın değerlendirmesinde, tek olumlu bir hücumumuz vardı. Sorumluluk bana ait. Basit paslar ve hatalar yaptık. Rakip de cesaretlendi. İlk yarıda gol bulabilirdi rakibimiz. Ne olursa olsun oyunumuzu oynamamız gerekiyordu. Bugün bir şey gösteremedik. Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız. En kötü başlangıç nasıl olabilirdi, sakat oyuncular, sakatlanan oyuncular, oyunu terk eden oyuncular. Elbette sorumluluk bana ait. Taraftarımıza ve camiamıza bir şeyler göstermek zorundayız. En iyi kadro biz miyiz? Hayır değiliz. Ama en iyisi olmak için adayı. Böyle bir başlangıçtan dolayı üzgünüm. Bundan sonra yapmamız gerekenleri oyuncularıma söyledim. Çalışacağız Bursaspor camiası Süper Lig’de şampiyon olmuş bir takım. Bunu herkes bilmeli. Oyuncularım da bilmeli. Biz pes edemeyiz. Önemli oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. İsmen iyiler Eksik bulduğumuz mevkilere kulübümüze uygun ve yakışır şekilde oyuncular katabilmek. Katarsak iyi, katmazsak da böyle olmamalı.”

Fatih Tekke, transfer istediği bölgeleri açıkladı
Fatih Tekke transferle ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullanarak, “Kenar oyuncusu, stoper ve sağ bek lazım. İsmail Çokçalış’ın nasıl geleceğini de bilmiyorum. Hedefe oynayacaksak bunlar lazım. Santraforsuz başladık. Alternatif santraforumuz da genç. Daha coşkulu ve genç oyuncularını uygun atmosferlerde kullanmamız lazım. En az 4 transfere ihtiyacımız var” dedi.
Genç oyuncularla ilgili de konuşan Tekke, “Gerekli analizleri yapabilmem için biraz süre lazım. Genç oyuncular geçen sene iyi performans ortaya koydu. Bu sene de yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama geçen sezondan çok daha kaliteli bir lig var. Ve hedefe yürümemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Genç teknik adam ayrıca oyundan erken çıkan Ofosu’nun adalesinde çekme olduğunu belirtirken, milli arayı da hazırlık maçı yaparak değerlendireceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zafer Turan: “Bütün takımı kutluyorum”
YEREL HABERLER Zafer Turan: “Bütün takımı kutluyorum”
Bursaspor - Eyüpspor: 0-2
YEREL HABERLER Bursaspor - Eyüpspor: 0-2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı ...
Bursaspor - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor
YEREL HABERLER Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor
Eski Belediye Başkanı vefat etti
YEREL HABERLER Eski Belediye Başkanı vefat etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
YEREL HABERLER Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
İznik’te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İznik’te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 ...
Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra ...
İnegöl’ün geleceği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER İnegöl’ün geleceği masaya yatırıldı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı Bantlanarak 12 bin dolar ve cep telefonu gasp edilen iş adamını kurtaran komşuları olayı anlattı "Aşağıya indiğinde ağzı burnu dağılmış haldeydi"
YEREL HABERLER El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o ...
Sıcaktan bunalan köpek musalla taşının altına yattı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan köpek musalla taşının altına yattı
İşte faturayı en çok arttıran o cihazlar
YEREL HABERLER İşte faturayı en çok arttıran o cihazlar
Mustafakemalpaşa’nın yeni ilçe emniyet müdürü belli oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın yeni ilçe emniyet müdürü belli ...
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu Hastane bahçesinde çıplak ceset şoku
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek ...
Kardeş itfaiyeciler ülkelerine dönüyor
YEREL HABERLER Kardeş itfaiyeciler ülkelerine dönüyor
Okul-sanayi işbirliği modeliyle Meslek Liselerine ilgi arttı
YEREL HABERLER Okul-sanayi işbirliği modeliyle Meslek Liselerine ...
Nilüfer’e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
YEREL HABERLER Nilüfer’e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Başkan Üçevler’de
YEREL HABERLER Başkan Üçevler’de
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
YEREL HABERLER Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.