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(Özel) Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı

İHA

(Özel) Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı

Bursa'da, yaşlı bir kadının, camın önündeki çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.
Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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