(Özel) Bursa'da 32 cinayetle ilgili 41 kişi tutuklandı

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Bursa'da bu yılın ilk 8 ayında meydana gelen 32 olayda 34 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde Bursa'da faili meçhul olay sayısı sıfıra indi. Geçen yıl meydana gelen 65 olayda 80 kişi tutuklanırken, 69 kişi hayatını kaybetmişti. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 32 olayda 34 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylarla alakalı 41 kişi tutuklandı.

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