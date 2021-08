Nilüfer’in kitap okuma şampiyonları ödülüne kavuştu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğinde dereceye giren çocuklar, ödüllerine kavuştu. Ödül olarak Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, gösterdikleri çabanın karşılığını, sevdikleri branşta spor yaparak alıyorlar.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okumayı daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliği, binlerce çocuğun daha fazla kitapla buluşmasını sağlıyor. En çok kitabı okuyarak yarışmada dereceye giren çocuklar, dönem sonunda ödüllendiriliyor. Nilüfer’deki devlet okullarında okuyan ve projenin 20202021 yılı etkinliğine katılarak şampiyon grupta yer alan çocuklar da, ödüllerine kavuştu. Kitap okuma şampiyonları, Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda diledikleri branşta, deneyimli eğitmenler eşliğinde üç haftalık eğitim alma hakkı elde etti. Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’ndan yüzme, tenis, jimnastik, voleybol ve basketbol branşını tercih eden çocuklar, gösterdikleri çabanın karşılığını, sevdikleri dalda spor yaparak alıyorlar. Farklı spor branşlarıyla tanışan çocuklar, yaz dönemini spor yaparak verimli bir şekilde geçirme fırsatı buluyor.

Yarışmanın şampiyonları arasında yer alan öğrencilerden İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu öğrencisi Beren Dinç ile Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencisi Ceyda Can, ödül olarak Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda kort tenisi branşını tercih ettiklerini dile getirdi. Kendisine ödül olarak verilen üç haftalık kort tenisi eğitiminin sona erdiğini, ancak bu sporu çok sevdiği için eğitim almaya devam ettiğini belirten Beren Dinç, “Nilüfer Belediyesi’ne bu hediyesi için teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda yeni arkadaşlar edindim. Eğlenceli vakit geçiriyorum ve çok mutluyum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin verdiği ödülle tenis sporunu keşfettiğini ifade eden Ceyda Can da, yaz dönemini spor yaparak verimli bir şekilde geçirdiğini söyledi. Can, “Burada kort tenisini öğreniyorum. Burada hem spor yapıyorum hem de yeni arkadaşlar ediniyorum. Gelecek yıl yarışmaya yeniden katılıp, kazanmak için daha fazla kitap okuyacağım. Herkese bol bol kitap okumasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Okuma şampiyonları arasında yer alan isimlerden Görükle Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Emir Çolak ile Kayapa Ortaokulu öğrencisi Eslem Naz Durmuş da, ödül olarak yüzme branşını seçerek, Nilüfer Belediyesi Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’nda eğitim alıyor. Boyun Kadar Kitap Oku yarışmasında üçüncü şampiyonluğunu elde ettiğini belirten Emir Çolak, yüzme eğitimi sayesinde yeni teknikler öğrenerek kendisini geliştirdiğini dile getirdi. Kitap okumayı çok sevdiğini ve gelecek yıl yarışmada dereceye girebilmek için daha fazla kitap okuyacağını ifade eden Eslem Naz Durmuş da, Nilüfer Belediyesi’ne ödül için teşekkür etti.

