Başkan Özkan'dan 30 Ağustos mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 30 Ağustos tarihinin bağımsızlık ve istiklal mücadelemizin dönüm noktası olan büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı gün olduğunun altını çizerek, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarihimize altın harflerle kazınan ve bu yıl 99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Başkan Özkan mesajında, 30 Ağustos tarihinin bağımsızlık ve istiklal mücadelemizin dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı gün olduğunun altını çizerek, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını söyledi. 30 Ağustos Zaferi’nin, milli egemenliğine tutku ile bağlı milletimizin, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin ispatı olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, 30 Ağustos 1922'de gençyaşlı, kadınerkek demeden, topyekûn şekilde kazanılan zaferin, şerefli tarihimizin mihenk taşlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Özkan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı tarihimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan bu büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünün coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin; tüm yokluklara ve zorluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğinin en güzel göstergesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan bu büyük zafer, Türk milletinin yeniden şahlanışının simgesi olmuştur. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Türk milletinin tarihine baktığımızda da zaten, daima zaferlerle dolu olduğunu tüm dünya çok iyi bilmektedir. Bize düşen görev; ülkemizin ileriye dönük büyük hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmaya devam etmek, bizi biz yapan tüm değerlerimizi koruyup, gelecek nesillere ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan sevdası yolunda canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.”

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