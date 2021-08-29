Kadınlar Nilüfer Bostan için mutfağa girdi

Atlas Kadın Derneği üyelerinin meşhur Atlas köyü çileğinden yaptığı reçeller, Nilüfer Bostan mağazasında satışa sunulacak.

Nilüfer Belediyesi ve S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), kadın derneklerinin doğal ürünlerini hijyenik şartlarda üretip satışa sunabilmeleri için ortak üretim yapmaya başladı. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve doğal ürünlere ulaşabilmeleri için Nilüfer Dernekler Yerleşkesi mutfağının kapılarını üreten kadın dernekleri için açtı. NİLKOOP’un Atlas’taki üreticilerden satın aldığı çilekler, Atlas Köyü Kadın Derneği üyelerinin maharetli ellerinde lezzetli reçellere dönüşmeye başladı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin de katıldığı üretim süreci sonunda kavanozlara giren lezzetli reçeller, önümüzdeki günlerde Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Nilüfer Bostan satış noktasındaki raflarda yerini alacak.

Bu ortak çalışma ile vatandaşların doğal ve sağlıklı ürünlere makul fiyatlarla ve kolayca ulaşabilmeleri sağlanırken, gıda ürünleri üreten kadın derneklerine üye kadınların da aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri hedefleniyor. Atlas Kadın Derneği’ne üye kadınlar, bu çalışma ile yaklaşık bin kavanoz çilek reçeli üretecek. Önümüzdeki haftalarda Nilüfer’deki diğer kadın dernekleri ile devam edecek ortak üretim süreçlerinde Ürünlü Mahallesi kadınları turşu ve erişte, Misili kadınlar tarhana, Kayapa Kadın Derneği üyeleri kahvaltılık sos, Yolçatı Kadın Derneği üyeleri bamya turşusu ve kuskus, Çamlıca Kadın Derneği üyeleri de kuru baklava ve el açması mantı üretimi gerçekleştirecek. Doğal ürünler kullanılarak gıda sağlığına uygun hijyenik ortamda üretilen bu ürünler de Nilüfer Bostan’da satışa sunulacak.

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