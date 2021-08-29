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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK, firmaları yapay zekaya teşvik ediyor

İHA

ULUTEK'in Teknoloji Sahnesi programında Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nin sunduğu fırsatlara dikkat çekildi. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, firmalar arası tecrübe paylaşımı toplantılarıyla genç girişimcilere önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

ULUTEK, firmaları yapay zekaya teşvik ediyor

ULUTEK’in Teknoloji Sahnesi programında Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin sunduğu fırsatlara dikkat çekildi. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, firmalar arası tecrübe paylaşımı toplantılarıyla genç girişimcilere önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.
ULUTEK Teknopark firmaları arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak etkileşimin artmasının hedeflendiği ‘Teknoloji Sahnesi’ programına ULUTEK Teknopark bünyesinde ürettiği özgün ürünler ile müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayarak yerli teknolojiler sunan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş Kurucusu Çınar Laloğlu konuk oldu.
Teknoloji Sahnesi programının dönüşümlü olarak hem ULUTEK Teknopark bölgesinde yer alan, hem de farklı diğer firmaları konuk ettiklerini böylece katılımcıların bilgi alışverişinde bulunduğu için değerli bir etkinlik olduğunu söyleyen ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bren İleri Teknoloji firmasının deneyimlerinin, genç girişimcilerimize örnek olacağına inanıyorum. Genç bir firma olmasına rağmen önemli başarılara imza atan firmamızı kutluyorum. Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen bir lansmanda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi açıklandı. Devletimiz de yapay zekâ alanına önemli katkılar sağlayacak projeler gerçekleştirmek istiyor. Dolayısıyla bu alanda çalışan firmaların önü açık. Bizler de da bu alana yönelmeyi düşünen firmalarımızın fırsatı değerlendirmelerini diliyoruz” dedi.
Kendi enerjisini üretebilen yapay zekâ tabanlı endüstriyel IOT teknolojisi üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş Kurucusu Çınar Laloğlu da “Geleneksel tüm sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye katkı sunmayı hedefliyoruz. Şirketlere yapay zeka tabanlı bir yazılım üzerinden bildirimler ve yönlendirmelerle yüzde 15’e kadar enerji, ekipman ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Firmaların doğrudan fark edemediği problemlere odaklanarak bu kapsamda 4 ürün geliştirdik. 2020 yılında Alesta’dan 5 milyon TL değerleme ile yatırım almıştık. Keiretsu Forum Türkiye’den 7,5 milyon dolar yatırım aldıktan sonra ise değerlememizi 1 yıldan kısa bir sürede 13 kat artırdık” ifadelerini kullandı.

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