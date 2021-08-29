Bursaspor iyi başlayamadı



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Sezona büyük umutlar ile giren, kadrosuna önemli takviyeler yapan Bursaspor, ilk haftalarda aradığını bulamadı.

TFF 1'inci Ligi'ne Adanaspor beraberliğiyle başlayan Bursaspor, 2'nci hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi. Son olarak ligin yeni ekibi Eyüpspor'a 2-0 kaybeden yeşil beyazlılar, 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamayarak alt basamaklarda yer aldı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde göreve gelerek, Bursa ekibi ile ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke ise, "Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız" diyerek sorumluluğu üstlendi. Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmış bir takım olduğunu ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Tekke, transfere ilişkin ise kenar oyuncusu, stoper ve sağ bek gerektiğini ifade etti.

Bursaspor, 2 sezon sonra ilk kez ligin ilk 3 haftalık dilimini galibiyet alamadan kapadı. 2018/19 sezonunda Süper Lig'de mücadele veren ekip; ilk haftadaki mağlubiyetin ardından, galibiyetini 8. Hafta maçında alabildi. Bursaspor; Milli aranın ardından deplasmanda Altınordu karşısında ter dökecek, akabinde ise evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Sezonun ilk iki mücadelesinde hücum yönlerinde iyi bir görüntü çizen Bursaspor, Eyüpspor karşısında ise oyun kurmakta zorlandı. Yüzde 57'lik bir oranda topa sahip olmasına karşın, top kayıpları sonrası kalesinde tehlikeler gören Bursa ekibi; maç boyunca yalnızca 4 kez rakip kaleyi yokladı. Buna karşın Bursaspor, kalesinde ise 17 şut gördü.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-29 11:23:37



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