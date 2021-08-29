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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fettah Can ve Cansu Kurtçu'dan Bursa'ya özel gece

İHA

Fettah Can ve Cansu Kurtçu'dan Bursa'ya özel gece

Bursalı ünlü sanatçı, söz yazarı ve besteci Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu, 59. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında birlikte sahne alarak Bursalılara özel bir gece yaşattı.
Türkiye'nin birçok ses sanatçısına verdikleri şarkılarla adından sıkça söz ettiren ünlü ikili, bu kez şarkılarını ilk kez aynı sahnede Bursalılar için birlikte seslendirdi. Cansu Kurtçu ve Fettah Can, konser öncesi verdikleri röportajda, bu gece Bursa'ya özel ilk kez birlikte sahne alacaklarını söylediler. Bursa'nın gelini olarak, bu şehirde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kurtçu, "Çok sevdiğimiz bir yerdeyiz. İlk defa Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda olmak çok heyecanlı" dedi.
Fettah Can ise Bursa'da olmanın ve Türkiye'nin en önemli festivalinde sahne almanın heyecanını yaşadığını söyledi. İlk defa eşi ile birlikte oluşturdukları ortak repertuarla müzikseverlerin karşına çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Fettah Can, "Şarkılarımızla 1 2 saatliğine de olsa bizi izleyenlere dertlerini unutturabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sponsorluğunda gerçekleşen konserde sahneye ilk olarak çıkan Fettah Can, "Bu Aşkın Katili Sensin" şarkısıyla seyircileri coşturdu. Ardından eşi Cansu Kurtçu da "Kalk Gel Bana" parçasıyla açıkhava tiyatrosundaki coşkuyu ikiye katladı. Ardından ikilinin "Deli Gül" şarkısına yaptıkları düet seyircilerden büyük alkış aldı.
İkili sahneye konulan banka birlikte oturarak Sezen Aksu'nun dillerden düşmeyen şarkılarını akustik performansla sergilediler. Seyircileri de şarkılarına dahil eden Fettah Can ve Cansu Kurtçu, Bursalı mısın Kadifeli Gelin şarkısına yaptıkları düete seyirciler ayakta eşlik etti.
Fettah Can'ın, perküsyon performansının ardından eşiyle birlikte sahnede ettikleri dans izleyenleri mest etti. Ünlü ikili sahnedeki heyecanı bir an olsun düşürmezken birbirleriyle yaptıkları performanslarla seyircileri hayran bıraktılar. Önce Cansu Kurtçu'nun çaldığı gitara Fettah Can şarkılarıyla eşlik etti, ardından ise davulu eline alan Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu'ya şarkılarında ritim tuttu.
Bursalılara muhteşem bir gece yaşattı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, sanatçılara gecenin anısına teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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