Yıldırım'da miniklere çevre eğitimi Minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor

Günümüz dijital çağında çocuklara çevre bilincini aşılamak adına birçok projeye imza atan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından farklı anaokullarında öğrenim gören 45 yaş aralığındaki miniklere her hafta ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimi veriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün bu haftaki misafirleri, Parlayan Güneş Anaokulu öğrencileri oldu. Toplamda bir saat süren etkinlikte çocuklar hem doğayı tanıdı hem de geri dönüştürülebilen atıkları öğrenerek toplumsal çevre bilinci kazandı. Öğrendikleri bilgileri pratikte pekiştirmek için ‘Atık ayrıştırma’ oyununun başına geçen minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Kaymak ağacı fidanlarını toprakla buluşturan geleceğin nesilleri, teknolojiden uzak doğayla iç içe bir an yaşadı.

Çevreyi koruyan ve seven bireylerin yetiştirilmesine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmektir. Verdiğimiz eğitimlerle gelecek nesilleri bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarda çevre bilincini kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Biz de bu bilinçle yola çıkarak, evlatlarımıza çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimi ile çocuklar hem çevre bilincini kazanıyor hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.