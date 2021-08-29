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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa iş dünyasından Karadeniz çıkarması

İHA

Bursa iş dünyasından Karadeniz çıkarması

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet, tarihi değerleri ve doğasıyla ülkemizin en güzel kentlerinden olan Trabzon ve Rize’ye çıkarma yaptı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un yanı sıra yönetim kurulu, meclis divan üyeleri ve konsey başkanlarından oluşan iş dünyası temsilcileri, Karadeniz’in kadim şehirlerinden Trabzon ve Rize’ye iş gezisi programı gerçekleştirdi. Programına ilk olarak Trabzon ile başlayan heyet, Vali İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.
Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve yönetim kurulu üyelerinin konuğu olan BTSO heyeti, ardından 2015 yılında kardeşlik protokolü imzaladığı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’ndan da Trabzon ekonomisi ve Oda çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Başkan Hacısalihoğlu, 4 OSB’nin faaliyette ve 2 OSB’nin de yapım aşamasında olduğu Trabzon’da hayata geçecek ‘Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ndeki son çalışmalar hakkında da heyete bilgiler aktardı.
Hacısalihoğlu, 2.7 milyon metrekare dolgu alan üzerine kurulacak ‘Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde gıda teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon, otomotiv teknolojileri alanlarında yatırımların yer alacağının altını çizdi. Hacısalihoğlu, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin 14 bin kişiye istihdam sağlayacağının da altını çizdi.
Bursa iş dünyası heyeti, Trabzon programının ardından Rize'ye geçti. Burada Rize İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete’yi ziyaret eden heyet, daha sonra Rize Belediyesi'nde Başkan Rahmi Metin ile bir araya geldi. BTSO heyeti, Karadeniz programı kapsamında Mart 2016’da kardeşlik protokolü imzaladığı Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Meclis Başkanı Şükrü Cevahir’i ziyaret etti. Heyet ardından Rize’de çay endüstrisinin rekabet edebilirlik kapasitesinin geliştirilmesi hedefiyle kurulan Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ÇAYMER) incelemede bulundu. BTSO heyetine burada Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş ve ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ülkelerin kalkınmasına kentler ve bölgelerin yön verdiğini söyledi. Üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yaparak ekonomiye değer katan şehirlerle Türkiye’nin hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Burkay, 40’ın üzerinde makro projeyi kent ekonomisine kazandıran BTSO’nun son 8 yılda bir uzmanlık merkezi haline geldiğini söyledi. Başkan Burkay, “Biz de BTSO olarak ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ vizyonumuzu ortaya koyduk. Bursa’mızın, Türkiye’mizin kalkınma hedeflerindeki öncü rolünü daha da güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bursa iş dünyasının bu başarısında farklı kültürlerden ve kentlerden gelerek yatırım ve üretim yapan iş insanlarımızın büyük katkısı var. Gerek Bursa’mız gerek Rize ve Trabzon yeşil doğası, çalışkan insanı ve Türkiye’ye kattığı değerlerle öne çıkan önemli kentlerimizdir. Kentler arasındaki işbirliği köprüsünün artmasıyla daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Oda meclis üyeleriyle birlikte verimli bir ‘Trabzon Rize İş Gezisi’ programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Trabzon ve Rize ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayan iki önemli kent. Hem tarım hem ticaret hem de sanayide önemli markalara sahip. Önümüzdeki dönemde Bursa ile Trabzon ve Rize arasındaki güçlü bağların daha da sağlamlaşacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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