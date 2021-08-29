Bursa kamp ve karavan festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin girişimleri ile 45 Eylül 2021 tarihinde Orhaneli Karagöz Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek Bursa Kamp ve Karavan Festivali’nin programı belirlendi.

Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden festivale katılım sağlayacak olan katılımcıların yanı sıra günü birlikte ziyaret edilebilecek olan festivalde spor aktivitelerinden, yarışmalara, Türkiye’nin tanınmış sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerden tiyatro ve sinema gösterimine, doğa yürüyüşünden bölge tanıtım gezisine ve Orhaneli Kocasu’da gerçekleştirilecek olan rafting faaliyeti ile Ali Likoğlu konserine kadar devam edecek onlarca etkinlikte keyifli anlar yaşanacak.

Ateş yakılmaması hassasiyeti ile maske, mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda çeşitli kontrollerin de yapılacağı festivalde tedbirler elden bırakılmayacak.

Festival kapsamında düzenlenen Bursa Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa’da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtımı yapılacak. Festival kapsamında oluşturulan gıda alanında festivale katılım sağlayacak olan ziyaretçiler yemek ve içecek ihtiyaçlarını kendi imkanları doğrultusunda karşılayabilecek.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin davetiyle festivale katılım sağlayacak olan Red Bull firması ikram edeceği ürünleri ile birlikte enerjiyi zirveye taşıyacak.Festivale toplu ulaşım araçları ile katılmak isteyen ziyaretçiler Bursa Dikkaldırım Mahallesi’nde bulunan Batı Garajı Terminali’nden hareket eden Orhaneli minibüsleri ile festival alanına ulaşabilecek ve Bursa’ya geri dönebilecekler.

Festival alanında yer alan kamp alanına kendi çadırları ile gelecek olan ziyaretçiler festival süresi boyunca festival alanında konaklayabilecek. Çadırda konaklayacak olan ziyaretçilerin hava sıcaklıklarının gece düşmesi nedeniyle kalın giysiler getirmeleri gerekmektedir. Kamp alanında her ne suretle olursa olsun ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.

Festival alanındaki karavan alanında Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce karavancı bir araya gelirken farklı karavan firmaları da karavan ve ürünlerini festival süresince tanıtacak.

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