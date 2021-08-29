Huzurevinde 11 kişi korona virüse yakalandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir huzurevinde aşıları tam olan 10'u yaşlı biri personel 11 kişinin korona virüse yakalandığı öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde huzurevinde kalan ve aşıları tam olan 10'u yaşlı biri personel 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Hafta sonu yapılan ziyaretçilerden korona virüs bulaştığı tahmin edilen 10 yaşlı vatandaştan 4'ünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dezenfekte edilirken, temaslı olan personelin evlerinde tedbir amaçlı karantinada olduğu, huzurevinde kalan yaşlıların da 3. doz aşılarının tam olduğu öğrenildi.

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