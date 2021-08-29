Diyabet tedavisi gören doktor hayatını kaybetti Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün acı kaybı

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Bursa'da görev yapan diş hekimi Serap Aydın, uzun zamandır diyabet tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde görevli ve uzun zamandır diyabet hastalığı dolayısıyla yoğun bakımda tedavi gören Dt. Serap Aydın, bu sabah hayatını kaybetti. Aydın'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı. Yavuzyılmaz sosyal medyada yayınlandığı mesajında, "Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde görev yapan mesai arkadaşımız Dt. Serap Aydın'ı diyabet hastalığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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