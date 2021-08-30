Polisten kaçan sürücüye ceza yağdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan sürücü ve arkadaşları kovalamaca sonucu yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli manevralar yapan 16 JDE 52 plakalı otomobilin peşine düştüler. Kasımefendi caddesi üzerinde aracı takibe alan ekipler, dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Kasımefendi Caddesi üzerinde ters yönde kaçan sürücü, park halindeki 16 PT 242 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklete çarptı. Ekipler aracın önünü keserek durdurdular. Polise zorluk çıkaran sürücü Burak G.(21) ve yanındaki 4 şahıs etkisiz hale getirildiler. Sürücünün 2 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL ve drift atma suçundan 6 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

5 şahıs da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



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