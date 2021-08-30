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Orman yangını sanıldı, çiftlik yangını çıktı Bursa'da orman yangını paniği herkesi korkuttu

İHA

Orman yangını sanıldı, çiftlik yangını çıktı Bursa'da orman yangını paniği herkesi korkuttu

Bursa'da gece saatlerinde devriye gezen bekçiler ormanlık alanda duman çıktığını farketti. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme şefliğinden ekipler sevkedildi. Orman yangını sanılan duman, aynı saatlerde ihbarı gelen Balaban mahallesi'nde bir çiftlik yangını olduğu ve dumanların bu yüzden çıkabileceği haber merkezi tarafından ekiplere söylendi. Durumu teyitleyen ekipler Balaban mahallesi'ne giderek çiftlik yangınına müdahale ederek söndürdü.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde Balaban Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Otosansit bölgesinde devriye gezen bekçiler ormanlık bir alanda dumanlar çıktığını farketti. Orman yangını olabileceğini düşünerek durumu bildirmeleri üzerine itfaiye, orman işletme şefliğinden ekipler ve polis ekipleri bölgeye sevkedildi. Haber merkezi tarafından aynı saatlerde ihbarı gelen Balaban mahallesi'ne bir çiftlik yangını olduğunu ve dumanların görüldüğü bölgeye yakın bir yerde olduğunu teyitleyen ekipler Balanban mahallesi'nde bulunan çiftlik yangınına doğru hareket geçtiler. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise çıkan dumanların çiftlikte çıkan yangın yüzünden olduğu tespit edildi. Çiftlikte yaşayanlar ise canlarını zor kurtararak kendilerini dışarıya çıkardıkları öğrenildi. Henüz sebebi bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Çiftliğin içinde saman bulunan bir depo ise alev alev yandı. Yangını gözyaşları içerisinde izleyen çiftlik sahipleri zor anlar yaşadı. Fenalık yaşayan çiftlik sahipleri sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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