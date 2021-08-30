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Evlerini taştan yapıp ömürlerine ömür katıyorlar Doğal taştan yaptıkları evlerde yaşayan köylüler daha sağlıklı kalıyor

İHA

Evlerini taştan yapıp ömürlerine ömür katıyorlar Doğal taştan yaptıkları evlerde yaşayan köylüler daha sağlıklı kalıyor

Bursa'nın köylerinde yaşayan vatandaşlar evlerini bölgelerinden çıkan doğal taşlarla yapıyor. Taş evlerde yaşayan köylüler daha sağlıklı bir yaşam sürüyor.
Harmancık ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar evlerini bölgeden çıkan beyaz yapısıyla ön palana çıkan doğal taşlardan yapmayı tercih ediyor. Bu taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Doğal taşlarla yapılan evler görüntüsü itibariyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgeden çıkan taşlarla yapılan evler daha az maliyetli oluyor. Bu doğal taşlardan yapılan evlerde yaşayan vatandaşlar ise daha sağlıklı kaldıklarını ifade ediyor. Köylere ayrı bir estetik görünüm katan taş evler bölgeye çok sayıda insanı gezmek için çekiyor.
Taş evlerde yaşamanın çok keyifli olduğunu ifade eden İshaklar ve Gedikören köyü sakinleri, "Taş evler beton evlere oranla daha sağlıklı bir yaşam sunuyor bize. Taştan yapılan evler beton yapılara oranla daha dayanıklı. Kültür açısından da bizim bütün evlerimiz taştan yapılmadır. Bursa'dan taş evlerimizi görmeye sık sık ziyaretçiler gelir, bu evler el işçiliğiyle yapılıyor. Bizim taş evlerimiz bölgemizden çıkan taşlarla yapılıyor. Taş evlerin en büyük özelliği yazın serin kışın ise sıcak olmasıdır. Köylere gelip bu evleri görenler hayran kalıyor. Köye gelenler "sakın bu taş duvarları sıvatmayın, bu doğal haliyle kalsın" diye söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Taş ev ustası Mustafa Safitürk, "Ben taş ev ustasıyım. Bölgede çok sayıda taş ev yaptım, taş evler çok sağlıklıdır. Taştan yapılan evlerin 300 yıla kadar ömrü olur. Bir taş evi en geç 2 ayda bitirim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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