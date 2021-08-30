Bursa'da korkutan yangın

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dolgu alanında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gemlik Cihatlı Mahallesi altında bulunan dolgu alanında yangın çıktı. İtfaiye ve dozerler yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, etrafa koyu bir duman ve koku yayıldı.

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