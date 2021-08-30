Hızlı müdahale ormanı kül olmaktan kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çamlık ormanında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu ânlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ormanı yanmaktan kurtardı.
İlçede vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Mustafa Dündar Parkı’nın üst kısmında yangın çıktı. 28 bin metrekarelik ormanın içinde bulunan bölgeden yükselen alevler, kısa sürede etrafa yayıldı. Kurumuş yaprakların alev almasıyla başladığı öğrenilen yangın, mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yüzlerce çam ağacının bulunduğu ormanı büyük bir felâketten kurtardı. Mahalleliye korku dolu ânlar yaşatan yangında ağaçlar zarar görmezken, 150 metrekarelik alandaki kurumuş otlar yandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.