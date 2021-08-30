Dağ yöresine hizmet yağmuru Bursa-Keles yoluna makyaj

BursaKeles yolu üzerinde bulunan Doğancı ve Çaybaşı mahalleleri arasındaki bölgede yolların bozuk olan kısımları yenilenerek sıcak asfaltla kaplanıyor.

Sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bölgede, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte incelemelerde bulundu. Keles yolunun bozulan zemininin yenilenerek sıcak asfaltla kaplandığını söyledi. BursaKeles yolunda arazi yapısı ve ağır kış şartları sebebiyle yer yer bozulmalar meydana geldiğini ifade eden Kılıç, “Bursa’mızın dağ ilçelerinden biri olan Keles yolunun bozulan kısımları yenilenerek sıcak asfalt ile kaplanıyor. Aynı zamanda Osmangazi ilçemizin bir mahallesi olan Doğancı ve Çaybaşı mahallelerimiz arasında kalan bölgede yürütülen çalışmaları inceledik” dedi.

AK Parti iktidarı döneminde Dağ bölgesine çok önemli hizmetler yapıldığını belirten Ahmet Kılıç, “BursaKeles yolunun açıldığı günden bugüne en kapsamlı yenileme çalışması iktidarımız döneminde gerçekleştiriliyor. Kayma ve çökmelerin yaşandığı bölgelerde zemin güçlendirilip yenilendikten sonra sıcak asfaltla kaplanıyor. Şehir merkezlerimizde, ilçe merkezlerimizde olduğu gibi kırsal kesimlerimizde de alt yapı ve diğer yatırımlarımız devam ediyor. Milletimize hizmet noktasına durmadan çalışıyoruz. Devletimizin kurumları, belediyelerimiz bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Her alanda olduğu gibi ulaşımda da cumhuriyet tarihimizin en büyük hizmetlerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bursa’mızın dağ ilçelerine ulaşımı sağlayan yollarımız da tamamen yenileniyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi’de hizmetlerin kurum farkı gözetmeksizin vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımız olan bölgelerde ulaşım, alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla Osmangazi’nin daha yaşanabilir olması için çalışıyoruz. Devletimizin diğer kurumları da, milletvekillerimizin girişim ve destekleriyle şehrimizin dört bir yanını hizmetlerle donatıyor. Bu güç birliğinden başta vatandaşlarımız olmak üzere ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz kazançlı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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