Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’dan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’a sürpriz bir ziyaret oldu. Millî sporcu Mete Gazoz, Antalya’da kamp yapan yeşilbeyazlı takımla bir araya geldi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Antalya’da kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşilbeyazlı kulübü bugün önemli bir isim ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan millî okçu Mete Gazoz, Bursaspor’u ziyaret etti. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran millî okçumuz Mete Gazoz, Antalya kampında takımımızla bir araya geldi.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.