Bursaspor’da 6 kadro dışı iddiası

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Bursaspor Kulübü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşilbeyazlılarda 6 ismin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da şok gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlı ekipte 6 ismin kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü. Bursaspor’un yeni transferlerinden Jorquera, Hasan Ayaroğlu, Ufuk Budak ve Ozan Sol ile birlikte Ozan İsmail Koç ve Aykut Akgün’ün kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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