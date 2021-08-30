'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2)

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanırken, yol kontrolü yapan polisin ihtarına rağmen durmayıp kaçan ve bir saat süren kovalamaca sonrası yakalanan Burak G. (21) ile 4 arkadaşının sorgusu tamamlandı. Emniyet müdürlüğünde ifade veren şüpheliler, polisi görünce alkollü oldukları için kaçtıklarını söylediler. Yapılan muayenede 2 promil alkol tespit edilen Burak G. ile arkadaşları toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandıktan sonra, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (BURSA), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-30 18:10:39



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