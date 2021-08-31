Prof. Dr. Mıstık: "Covid-19’a karşı aşı olmamızı gerektiren birçok sebep var”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Covid19 aşısı olmak için birçok sebep olduğunu söyledi.

İnsanların mikroorganizmaların oluşturduğu bazı hastalıklara karşı hastalığı geçirerek ya da aşı ile bağışık hale geldiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, “Buna göre bu hedefle kullanılan birçok aşı türü vardır. Aşıdan hedef vücudu kandırarak hastalık yapan mikroorganizmanın yaptığı hastalığı hafif veya belirtisiz geçirmesini sağlayarak kişiyi o hastalığa karşı bağışık hale getirmek yani korumaktır. Bağışıklık sisteminde o hastalığa karşı oluşan ve çok büyük oranda koruyucu olup ölçülebilen immunglobulin de denen ve her yapılan aşı veya geçirilen hastalığa özgü antikorlar oluşur. Antikorlar hem doğal hastalık ve hem de aşı sonrası oluşurlar. Çok çok az kişide oluşmayabilir. Korona virüse karşı oluşan antikorları ölçmek bağışıklığı göstermesi bakımından önemlidir. Covid19’a karşı aşı olmamızı gerektiren birçok sebep vardır” dedi.

Bu sebepleri tek tek sıralayan Mıstık şöyle devam etti:

“Hastalığa bağlı ölüm ihtimali kaybolur. Hastalığa bağlı sekelkomplikasyonları önler. Hasta olmamayı sağlar ve hastalığa bağlı ölüm görülmez. Hastalık gelişmediği için sağlıklı kişiye bulaş ihtimali azalırkaybolur. Salgın önlenir. İş gücü kaybı olmaz. Korunulduğu için aşılıların hayat aktiviteleri sınırlamaya dahil edilmez. Hastalık yerine aşı ile toplum bağışıklığı gelişir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının salgında olabilecek ve ihtiyaca cevap veremeyecek kapasite üzerinde iş yükü gelişmez. Aşı ile hastalığın yıllar içinde toplumdan tamamen silinmesini sağlayabilir. Buna ilk örnek çiçek hastalığı bir diğeri ise çocuk felci hastalığıdır. Şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre 4 milyar dozdan fazla aşı yapılmış, kısa vadede aşılamanın durdurulmasını gerektiren bir durum olmadığını açıklamıştır.”

Sonuç olarak, hastalık yapıcı, bazen öldürücü olabilen SARSCoV2’nin oluşturduğu Covid19 hastalığına karşı geliştirilen, ruhsatlandırılan ve uygulanan aşıların etkin ve güvenli olduğunun kısa vadede tescillendiğini ifade eden Mıstık, "Aşının tipi ne olursa olsun ruhsatlandırılmış aşıların yapılmasında sakınca yoktur. Bu aşıların yapılmasında her aşıda olduğu gibi değişik ama düşük oranlarda yan etkiler görülmüş ancak ciddi hayati yan etki görülmediği ifade edilmiştir. Diğer rutinde kullanılan aşılar gibi milyarlarca kişiye yapılan aşıların etkinliği, güvenirliliği hakkında daha ayrıntılı kısa ve uzun vadede bildirimler olacaktır. Ancak şu anda bile diğer rutinde kullandığımız aşılar gibi sadece aşı yapılıp yapılmadığı gibi normal sorular sorulmaya başlanmıştır. Yine de özel bir durum ve sağlık sorununuz var ise doktorunuza danışmanız gerektiğini belirtmek isterim" diye konuştu.

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