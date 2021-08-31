Onlar gitmeden düğün başlamıyor Düğünlerin gönüllü oyuncuları

Bursa'da oynadıkları oyun havalarıyla namları şehir sınırlarını aşan geçenler, düğün düğün gezip gönüllü olarak oynuyor.

Harmancık ilçesinin İshaklar köyündeki oyuncu gençlerin ünü şehir sınırlarını aştı. Bölgeye has Kütahya zeybeği oynayan gençler düğünlere davet ediliyor. 10 kişilik ekibi olan gençler, Bursa'nın dağ yöresi ve Kütahya'nın ilçelerine gidip düğünlerde hiç bir ücret almadan oynuyor. Bölgede düğün sahipleri İshaklar köyü gençlerini mutlaka oynamaları için çağırıyor. Düğünlerde sahneye çıkıp oyun havası oynayan gençlerin 2 saat sahneden inmeden oynadığı oluyor.

Yoğun talep aldıklarını ifade eden İshaklar köyü oyun ekibi başı Emre Oruç, "Köyümüzün gönüllü bir oyun ekibi var. Bölgenin oyunlarını gönüllü olarak oynuyoruz. Düğünü olacak kişiler bizi arıyor, biz de hazırlık yapıp düğüne katılıyoruz. Bize düğünümüzü şenlendirir misiniz, oyun oynar mısınız diye teklif geliyor. Biz de arkadaşlarla müsait olduğumuzda muhakkak gidiyoruz. Gittiğimiz düğünlerden hiç bir ücret talep etmiyoruz. Bu işi sadece gönüllü olarak yapıyoruz. Biz İshaklar köyü gençleri olarak yörenin oyununu oynadığımız için özellikle bizi çağırıyorlar. Bizi düğünlere sadece Harmancık ilçesinin köylerinden değil, civar ilçeler ve Kütahya'nın ilçelerinden de davet ediyorlar. Biz kimseyi kırmadan her düğüne katılıp sahnede 2 saat oynuyoruz" dedi.

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