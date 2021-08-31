Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı

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Bursaspor Kulübü, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy'un vefatıyla ilgili başsağlığı mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy’un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.”

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