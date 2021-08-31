Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı

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Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa),(DHA)BURSA'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ferit K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09:00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Ferit K.'ya kahvehaneden çıktığı sırada motosikletten ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden Ferit K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferit K. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-08-31 11:22:47



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