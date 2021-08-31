Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki mobilya fabrikasında çalışan işçi, elindeki demir malzemenin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak üzerinde bulunan mobilya fabrikası inşaatında meydana geldi. İnşaatın çatısından demir malzeme indirmeye çalışan inşaat işçisi Erol Arslan'ın (48) elindeki demir malzeme, inşaatın yanından geçen enerji nakil hattına temas etti. Temas sonucu işçi elektrik akımına kapıldı. Güçlükle kurtulan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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