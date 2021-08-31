Karacabey’deki spor yatırımları değerlendirildi

Karacabey’de spora yönelik yatırımlar ve çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin’in iştirakiyle Karacabey’deki spor yatırımları incelendi. Gerçekleşen ziyaretlerde, Karacabey’de yapımı tamamlanan Karacabey Belediyespor tesisleri ile devam eden diğer sportif yatırımlar değerlendirildi. Kulüp yöneticileri ile yapılan görüşmenin ardından kulüp tesisleri gezilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Öğretmenler Parkı’nda yapımı devam eden spor salonu ve tenis inşaatlarını ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Başkan Ali Özkan’dan ilçenin çeşitli bölgelerine yapılan halı ve basketbol sahası çalışmaları ile devam eden diğer projeler hakkında da bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca yine bakanlıktan alınan destekle Öğretmenler Parkı’na yapılması planlanan kapalı yüzme havuzu inşaatı üzerine görüşülerek, yer konusunda plânlamalar yapıldı. Belediye Başkanı Ali Özkan havuz ile ilgili yaptığı açıklamada, “Havuzun üstünü uygun bir şekilde kapatmak için bakanlıktan alınan destekten bütçe ayırmıştık. Ancak daha sonra yapılan görüşmelerde, Öğretmenler Parkı’na yenisinin yapılmasına yönelik bir gelişme yaşadık. Bu gelişme için Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Salih Başparmak ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Özkan ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sportif faaliyetlerde neler yapılabileceği, nasıl daha aktif çalışmalar yapılabileceğine dair bir toplantının da önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini söyledi.

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