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Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması sonuçlandı Bursa ekonomisinin performansını pandemi ve destekler belirledi

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) şehir ekonomisine ışık tutan "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması2020" sonuçları belli oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sebebiyle 2020'nin bütün dünyada kayıp yıl olarak kabul edildiğini belirterek, "Bursa iş dünyası, yakın tarihin en büyük krizine karşı güçlü bir mücadele örneği sergiledi. Olağanüstü şartlara rağmen şehir ve ülke ekonomisine değer katmaya devam eden firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması sonuçlandı Bursa ekonomisinin performansını pandemi ve destekler belirledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) şehir ekonomisine ışık tutan “Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması2020” sonuçları belli oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sebebiyle 2020’nin bütün dünyada kayıp yıl olarak kabul edildiğini belirterek, “Bursa iş dünyası, yakın tarihin en büyük krizine karşı güçlü bir mücadele örneği sergiledi. Olağanüstü şartlara rağmen şehir ve ülke ekonomisine değer katmaya devam eden firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor” dedi.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Türkiye ekonomisinin lokomotif Bursa’da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, kârlılık, öz sermaye ve net aktiflerine dâir araştırmasıyla şehir ve ülke ekonomisinin gelişimi için önemli veriler sunuyor. Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarına göre, sıralamada yer alan firmaların toplam iç ve dış satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,7; üretimden net satışlarında da yüzde 17,7 artış kaydedildi. Söz konusu firmaların faaliyetlerinden elde edilen katma değer 2020 yılında yüzde 21 büyüdü. İlk 250 firmanın 2019 yılında oluşturduğu katma değerde yüzde 9,1 daralma kaydedilmişti.
İşletmelere finansman ve iş gücüne yönelik kamu desteklerinin sunulduğu 2020 yılında Bursa’daki 250 büyük firmanın kârlarında da önemli artışlar kaydedildi. Buna göre listede yer alan firmaların 2019 yılında yüzde 1,5 azalan dönem karları, 2020 yılında ise yüzde 42,5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Karlardaki artışa bağlı olarak söz konusu firmaların öz sermayeleri de yüzde 22,3 yükseldi. Söz konusu firmaların net aktiflerindeki artış oranı ise yüzde 25,5 oldu. Bursa’daki ilk 250 büyük firmanın pandemiden olumsuz etkilenen iki göstergesi ise ihracat ve istihdam oldu. Listedeki firmaların ihracatı 2020 yılında yüzde 14,2 daraldı. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2020 yılında istihdamda da yüzde 1,8’lik düşüş gerçekleşti.
250 firmadan 9,8 milyar dolarlık ihracat
Bursa’da 250 büyük firma 2020 yılında net satışlarında 189 milyar TL’ye, oluşturdukları katma değerde 30,6 milyar TL’ye, öz kaynaklarında ise 49,9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL, üretimden satışları 139,4 milyar TL, dönem kârları ise 12,6 milyar TL’ye olarak kayıtlara geçti. 250 büyük firmanın 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracat 9,8 milyar dolar oldu. İlk 250 firmanın 2020 yılındaki toplam istihdamı ise 149 bin oldu.
Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da 2019 yılında net satışlarına göre sıralanan ilk 6 firma bu yıl da yerlerini korudu. İlk sırada 31,2 milyar TL ile 2019 yılında olduğu gibi Renault yer aldı. Listede Tofaş 24,7 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 8,4 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Pro Yem, Yazaki Systems, Beyçelik Gestamp ve Asil Çelik takip etti. Sıralamada yer alan firmalardan 68’i otomotiv yan sanayi, 43’ü tekstil, 30’u gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 17’si makine ve teçhizat, 13’ü metal, 7’si hazır giyim, 7’si ağaç orman ürünleri ve mobilya, 6’sı plastik, 5’i çimento toprak ürünleri ve madencilik, 5’i enerji, 5’i çevre ve geri dönüşüm, 4’ü inşaat, 4’ü otomotiv ana sanayi, 3’ü ekonomik ilişkiler ve finans, 3’ü hizmet eğitim ve danışmanlık, 3’ü kimya, 3’ü lojistik, 1’i elektrikelektronik, 1’i de sağlık alanında faaliyet gösteriyor.
“Destekler krizin derinleşmesini engelledi”
Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2020 yılının gerek küresel ölçekte gerekse de Türkiye’de yakın tarihin en önemli kırılmalarından birine sahne olduğunu söyledi. Firmaların ana koşullarını pandeminin etkileri ve salgın sebebiyle uygulanan politikaların belirlediğini vurgulayan Başkan Burkay, olağanüstü şartların sektörlere farklı yansımaları olduğunu ifade etti. 2020 yılının Mart ayından itibaren geniş kapsamlı karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları ve fiziksel izolasyona uzanan önlemlerle yaşanan hassas süreci en az hasarla atlatmaya çalıştıklarını belirten İbrahim Burkay, “Başta turizm ve hizmetler alanında olmak üzere birçok sektörümüz olağanüstü şartlar karşısında ayakta kalma mücadelesi verdi. Bu süreçte bizler de BTSO olarak üyelerimizle kurduğumuz güçlü iletişim ağıyla, dijitâl platformda ve yüz yüze gerçekleştirdiğimiz yüzlerce toplantıyla her zaman olduğu gibi yine firmalarımızın yanında yer aldık. Pandemi döneminde, çatı kuruluşumuz TOBB ve devlet kurumlarımıza Bursa iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda aktardığımız talepler, büyük oranda karşılık bulurken, firmalarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen destekler sayesinde krizin daha da derinleşmesi önlenmiş oldu” dedi.
Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da en kapsamlı saha çalışmalarından biri olarak hazırladıkları ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın da firmaların olağanüstü şartlar karşısında göstermiş oldukları performansı yansıttığını dile getiren İbrahim Burkay, “Olağanüstü şartların yaşandığı 2020 yılında şehrimizin ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergileyen firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu vesileyle şehir ve ülke ekonomimize değer katan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. BTSO olarak üretimi, ticareti, istihdamı geliştirmeye ve tüm firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması ve normalleşmeye dönük adımlara rağmen pandeminin firmaları zorlamaya devam ettiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kamunun üretime, ticarete, ihracata ve istihdama desteğini sürdürmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yüksek faiz ve yüksek enflasyonla mücadelenin yeni yatırımları ve istihdam artışlarını da beraberinde getireceğini dile getiren İbrahim Burkay, döviz kurlarının da istikrarlı bir yapıda olmasını beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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