İznikli sporcuların başarısı

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Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tekvando Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada İznikli sporcular derece elde etti.

2829 Ağustos tarihlerinde Gençler Tekvando Turnuvası 191 sporcunun iştirakiyle yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 55 kilo genç kızlarda İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve İznik Belediyespor Kulübü Derneği sporcusu Zülal Erva Özver gümüş madalya kazandı. 51 kilo genç erkeklerde İznik Anadolu Lisesi öğrencisi ve İznik Belediyespor Kulübü Derneği sporcusu Muhammet Fatih Kavalcı bronz madalya kazandı.

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