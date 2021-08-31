Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet parçalara ayrılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Kirman Muhammetoğlu (53) yönetimindeki 59 NB 988 plakalı otomobil, karşı şeritten gelip kontrolden çıkan Sabit İncebay (19) yönetimindeki 16 AFE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki tırın dorsesi arasında kalan motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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