Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı

İHA

Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet parçalara ayrılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Kirman Muhammetoğlu (53) yönetimindeki 59 NB 988 plakalı otomobil, karşı şeritten gelip kontrolden çıkan Sabit İncebay (19) yönetimindeki 16 AFE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki tırın dorsesi arasında kalan motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik yelkenciler sertifika heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Minik yelkenciler sertifika heyecanı yaşadı
Dağcılar Uludağ’ın zirvesine çıktı
YEREL HABERLER Dağcılar Uludağ’ın zirvesine çıktı
Otoyol yakınında ot yangını
YEREL HABERLER Otoyol yakınında ot yangını
Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti Poliklinik binası önünde düşüp başından yaralanan yaşlı kadın kadın, prosedür yüzünden uzun süre 112 ambulansı beklenince kurtarılamadı İsyan eden vatandaşlarla güvenlikçiler arasında arbede yaşandı
YEREL HABERLER Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın ...
İznikli sporcuların başarısı
YEREL HABERLER İznikli sporcuların başarısı
Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması sonuçlandı Bursa ekonomisinin performansını pandemi ve destekler belirledi
YEREL HABERLER Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bugün Müslüman dünya okumayı ve bilgiyi ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz” Bursa İl Müftülüğü yeni hizmet binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bugün Müslüman dünya ...
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel’de coşkuyla kutlandı Ünlü Şarkıcı Burak Kartal ve Asena Bilge Atalay, Kestellilerle buluştu
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel’de coşkuyla ...
Bursaspor’dan U17 Millî Takımı’na iki isim davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan U17 Millî Takımı’na iki isim davet ...
Karacabey’deki spor yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Karacabey’deki spor yatırımları değerlendirildi
Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020’yi geçti
YEREL HABERLER Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020’yi geçti
Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular
YEREL HABERLER Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
İstihdama tam destek sürüyor
YEREL HABERLER İstihdama tam destek sürüyor
Uçurtma şenliğine Gökhan Tepe’li final
YEREL HABERLER Uçurtma şenliğine Gökhan Tepe’li final
Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı
YEREL HABERLER Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı
Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada
Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı
Bursa'da silahlı saldırı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırı
Özbek heyetten Bursa Mobilyası'na tam puan
YEREL HABERLER Özbek heyetten Bursa Mobilyası'na tam puan
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
YEREL HABERLER 7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
Prof. Dr. Mıstık: "Covid-19’a karşı aşı olmamızı gerektiren birçok sebep var”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mıstık: "Covid-19’a karşı aşı olmamızı ...
Ebru Gündeş'le muhteşem final Uluslararası Bursa Festivali Ebru Gündeş'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle muhteşem bir finale imza attı
YEREL HABERLER Ebru Gündeş'le muhteşem final Uluslararası Bursa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.