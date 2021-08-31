İnegöl’de kültür sanat kursları başlıyor

İnegöl Belediyesi tarafından Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve İNESMEK organizasyonuyla toplam 102 ayrı branşta düzenlenecek kültür sanat kurslarının kayıtları başlıyor.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, açtığı kurslarla yeni kabiliyetleri keşfediyor. İnegöl Belediyesi tarafından Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve İNESMEK organizasyonuyla açılan kurslara kayıtlar 1 Eylül itibariyle alınmaya başlayacak. İNESMEK kursları 86 ayrı branşta açılırken, 16 branşta da kültür sanat kursları düzenlenecek. www.inegolkultursanat.org ve www.inesmek.org adreslerinden online olarak alınacak kayıtlar 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Kurs kayıtlarının başlamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kültür sanat kurslarımız ve İNESMEK kurslarımızla ilgili kayıt alma işlemimizi başlatıyoruz. 1 Eylül Çarşamba günü online başvuru şeklinde başlayacak kayıtlar, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kurslara başvuracak vatandaşlarımız www.inegolkultursanat.org adresinden, İNESMEK kurslarına başvuracak vatandaşlarımız da www.inesmek.org adresinden başvurularını yapabilirler. Ben tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya, yeni beceriler ve hobiler edinmeye, yeni meslekler edinmeye davet ediyorum. Kurslarımız Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Kültür Sanat Ve Gençlik Merkezi, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Pazar Alanı Kurs Merkezi, Alanyurt Köy içi Polis Karakolu Karşısı Kurs Merkezi ve Huzur Mahallesi İrtibat Binası Kurs Merkezinde gerçekleştirilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.