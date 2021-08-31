Yunusemre Mahallesi'ne nefes aldıracak proje başladı

İnegöl Belediyesi, Yunusemre Mahallesi Kocatepe Caddesinde bulunan 11 bin metrekarelik koruluğu düzenleyerek halkın hizmetine sunacak.

Kocatepe Sokağı üzerinde bulunan koruluk daha kullanışlı bir hâle getirilecek. 11 bin 88 metrekare olan alanda çocuk oyun ve fitness alanı, kafeterya, yeşil alan, 2 bin 50 metre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor. Yürüyüş yolu zeminine renkli akrilik zemin, oturma alanları zeminlerine ise kayrak taşı uygulamaları yapılacak. Korulukta bulunan yetişkin ağaçlar korunacak ve yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında tamamlanacak. Çocuk oyun alanları ve fitness alanı zemini kum zemin olarak yapılacak. Piknik masaları ve ahşap banklar ile oturma alanları oluşturulacak.

Çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, proje alanında bugün AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un da yer aldığı heyet incelemelerde bulundu. Alper Taban, “Kocatepe İlkokulunun altındaki koruluk alanda çalışma başlatmıştık. Vatandaşımızın ayağına, bulunduğu bölgeye hizmetleri yaklaştırdıkça vatandaşımızda kendi oturduğu, ikamet ettiği alanda bu tür sosyal donatı alanlarından faydalanması daha kolay hale geliyor. Arabasına binmeden, yürüyüş mesafesinde çocuğunu alarak aile büyükleriyle beraber bu koruluk alanlarda oluşturduğumuz kamelyalarda, banklarda, oturma alanlarında oturarak gerek piknik yapabiliyorlar, gerek çocuklarımız burada sporlarını yapabiliyor. Yaklaşık 11 bin 88 metrekarelik bir alandayız. Bu ağaçların dikilip korunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan hiçbir ağacı kaldırmadan aksine bu ağaçları bundan sonraki süreç de daha düzenli bir şekilde bakımlarını yaparak burayı daha güzel bir koruluk alanına dönüştüreceğiz. Bizler bu alan içerisinde 2 adet 500 metrekarelik çocuk oyun alanı oluşturuyoruz. Yine fitness alanı olacak, kafeteryaları olacak, büyük çoğunluğu yeşil alan olmuş olacak. Etrafı yürüyüş parkuru olacak. Burada yürüyüş yapacak vatandaşımızda düzenlenen alanda yürüyüşünü yapabilecekler. Tabi bunları önemsiyoruz. Aileyi önemsiyoruz. Ailenin birliğini ve bütünlüğünün korunması anlamında bu gibi yerlerin şehrimizde de ihtiyaç olduğunu ön görerek her mahallemizde yer ve imkan oldukça hayata geçirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.