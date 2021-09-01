Bursa için yağış uyarısı

Bursa Valiliği, Bursalıları sağanak yağış konusunda uyardı.

Bursa Valiliği yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 02.09.2021 Perşembe ve 03.09.2021 Cuma günleri ilimiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği beklenmektedir. Yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir"

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