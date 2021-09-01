Bursa’da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Bursa’da gece yarısı park halindeyken bir anda alev alan otomobil başka bir otomobile sıçradı. 2 otomobil alev alev yandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Merinoslu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler arkadaki diğer otomobile de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Araçların yakıt depolarında zaman zaman patlamalar dikkat çekti.

Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla yanan otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin alevleri çaresizce izlemesi ise dikkat çekti.

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