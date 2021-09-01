Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı

Derya EVRENSemih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Aydın Haydar (56), tutuklandı.
Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. Aydın Haydar, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, Aydın Haydar´dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar´ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, `Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım´ dedi.
Haydar, çıkarıldığı mahkemece `çocuğa karşı cinsel taciz´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Derya EVREN-Semih ŞAHİN
2021-09-01 10:29:51
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