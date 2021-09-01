Bursa’da balıkçılar 'vira bismillah' dedi 2021-2022 su ürünleri av sezonu başladı

Denizlerde av yasağının bitmesiyle balıkçılar ayrı kaldıkları sulara dönmenin heyecanını yaşıyor. Bu kapsamda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından GemlikKurşunlu mahallesinde 20202021 su ürünleri av sezonu açılışı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün yanı sıra, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İl Müdür Yardımcıları Mehmet Akif Şenyürek ve Esra Uzun, İl ve İlçe protokolünün ve vatandaşlar da katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “Bursa’nın Marmara denizinde 115 kilometrelik kıyı uzunluğu bulunmakta olup, kıyı hattında 9 adet balıkçı barınağı yer almaktadır. Bu barınakları kullanan 1348 balıkçımız 243 balıkçı teknesi ile avcılık yapmaktadır. Bu barınaklardan Arnavutköy, Güzelyalı, Kumyaka ve Tirilye Barınakları Mudanya’da, Narlı, Kurşunlu ve Merkez barınakları Gemlik’te, Kurşunlu ve Yeniköy barınakları Karacabey’de bulunmaktadır. Denizlerdeki bu kapasitenin yanısıra iç sular bakımından da önemli bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Özellikle Uluabat ve İznik göllerimiz önemli su ürünleri kaynaklarıdır. Bu iki gölde faaliyet gösteren 800 balıkçımız, 303 adet tekne ile avcılık yapmaktadır. Bu kapasitenin yanısıra baraj gölleri, göletler ve akarsu kaynaklarımız da önemli potansiyel oluşturmaktadır. İl Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla denizden ve iç sulardan avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürün miktarı 2018 yılında 4 bin 24 ton iken, 2019 yılında 5 bin 996 tona ve 2020 yılında 7 bin 805 tona çıkmıştır. Su ürünleri sektöründe sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak kullandığımızda deniz ve iç sularda 50 bin ton üretim kapasitemizin olduğunu değerlendirmekteyiz. Sektöre yönelik olarak yaptığımız çalışmaları günden güne artırmak suretiyle, 10 yıllık bir süreçte 50 bin ton hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda bugün önemli bir etkinlik yapmaktayız. Gün boyunca dalgıçlar eşliğinde barınaklarda dip temizliği yapılarak denizlerimizi temiz tutmak ve farkındalık oluşturmak adına başlangıç yaptık. Hem hayalet ağların hem de dip temizliğinin birlikte yapıldığı bu etkinliği daha sık yapmamız çevre ve denizlerimizi temizleme adına önem arz etmektedir. İlk defa hizmete alacağımız Su ürünleri kontrol ve yönetim merkezimiz ve onararak bugün göreve başlatacağımız su ürünleri kontrol teknemiz ile Marmara Denizinde daha aktif rol üstleneceğiz. Özellikle kaçak ve kural dışı avcılıkla daha iyi mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza yönelik balık ekmek ikramımız olacak. 2020 yılında Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi projesi kapsamında 430 balıkçımıza 434 bin 500 TL destekleme ödemesi yapılmış olup 2021 yılı için bu destek miktarı Marmara Denizi Balıkçılarına iki katı şeklinde ödenecektir. Barınaklarda dip temizliği ve su ürünleri av sezonu açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Su ürünleri av sezonunun ilimiz balıkçıları başta olmak ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kurşunlu Balıkçı Barınağı’nda bulunan bina açılışı ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait denetim teknesinin hizmete alınması gerçekleştirildi. Açılışların ardından balıkçılar denize açılarak sezonu açtı.

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