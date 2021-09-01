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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar’dan vatandaşa aşure ikramı

İHA

Başkan Dündar’dan vatandaşa aşure ikramı

Osmangazi Belediyesi, her yıl düzenlediği geleneksel aşure etkinliklerini bu yıl da şehrin farklı noktalarında sürdürüyor.
Salgın sebebiyle aşure kazanlarının kurulmadığı, aşurenin önceden hazırlanmış paketlerde ikram edildiği etkinlikte vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Muharrem ayı birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğimizin pekiştiği bir ay. Aşure ise bizim kültürümüzün yansıması. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, hicri takvimin ilk ayı olan, aynı zamanda aşure ayı olarak da anılan Muharrem ayı sebebiyle ilçenin pek çok farklı noktasında düzenledikleri etkinliklerle vatandaşlara aşure ikram ediyor. Tuz Pazarı çarşı esnafı ile birlikte tarihi çarşıda gerçekleştirilen aşure etkinliğinin ardından, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Muhammed Müfit Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı , AK Parti Osmangazi ilçe yöneticileri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Dündar, vatandaşların Muharrem ayını kutladı. Osmangazi Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayını, düzenledikleri aşure programları ile kutladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, “Hicri takvimin ilk ayı olan bu ayda bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Muharrem ayı boyunca Osmangazi’nin pek çok farklı noktasında aşure ikramları yapıyoruz. Tarihi çarşımızda Tuz Pazarı esnafı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz aşure dağıtım etkinliğinin ardından, Şadırvanlı Han, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Ayrıca tarihi Şadırvanlı Han’da Doç. Dr. Zinnur Kanık yönetimindeki Bursa Türk Müziği Topluluğu, ‘Muharrem İlahileri Konseri’ gerçekleştirdi. Yine, Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlediğimiz toplu sünnet şöleninde, oradaki soydaşlarımızın yanı sıra, farklı dil ve dinden insanlara aşure ikramı gerçekleştirdik” dedi.
Muharrem ayının, birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğimizin pekiştiği bir ay olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bizlerin güzel bir hasleti, güzel bir geleneği de, kazanlarda pişen aşuremizi komşularımızla, eş, dost ve akrabalarımızla paylaşmamız. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının onuncu gününden itibaren ülkemizde geleneksel olarak pek çok kişi, kuruluş ve derneğin yanı sıra, vatandaşlarımız tarafından da evlerinde yapılan aşure, birlik ve beraberlik içerisinde olma, paylaşma duygusu ile birbirimize karşı olan muhabbetimizin, sevgi ve saygımızın artmasına vesile oluyor” dedi.
Bu yönüyle aşurenin başlı başına bir mesaj olduğunu dile getiren Başkan Dündar, “Bu nedenle bu etkinliğe bizlerin sahip çıkması, sürdürmesi gerekiyor. Şunu asla unutmamalıyız. Bizi, yine bizden olan bir şey yüceltir, taklit olan değil. Sahip olduğumuz örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz, bizlerin güçlenmesine vesile olan hasletlerimizdir. Bunlara sahip çıkmak, yaşatıp gelecek nesillere taşımak bizlerin görevi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu.
Başkan Dündar ile birlikte aşure dağıtımına katılan AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Muhammed Müfit Aydın da, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, düzenlediği etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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