Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza terminalde meydana geldi. Ortaköy'den Orhangazi’ye yolcu taşımacılığı yapan Cihan Kurhan (41) idaresindeki 16 AFG 200 plakalı yolcu minibüsü, terminalde Salih Ayrancı (78) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Yere yığılan adama bir genç güneşten etkilenmesin diye şemsiye tuttu. Salih Ayrancı, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşlı adamın hayatî tehlikesi devam ederken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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