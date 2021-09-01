Güvenli eğitim için gerekli tedbirler alınıyor

Bursa Valiliği, okulların açılmasıyla birlikte uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vak’a, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgarî seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak seviyeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarih 13441 sayılı genelgesi ve 23.08.2021 tarih 53 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere iştirâkinde ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi mecburiyeti getirilecektir. Yine Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Kovid 19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Tedbirler Rehberinde” öğrencilerle bir araya gelmesi mecburi olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecektir” denildi.

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