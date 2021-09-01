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Minibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile korudular

DHA

Minibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile korudular


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı Salih Ayrancı (78), ağır yaralandı. Kaza yerinde toplananlar, ambulans gelene kadar Ayrancı´yı güneşten korumak için üzerine şemsiye tuttu.
Ortaköy'den ilçe merkezine yolcu taşımacılığı yapan Cihan Kurhan (41) yönetimindeki 16 AFG 200 plakalı yolcu minibüsü, sabah saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde yolda yürüyen Salih Ayrancı'ya çarptı. Savrulup başını yere çarpan Ayrancı, ağır yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar Salih Ayrancı´yı güneşten korumak için üzerine şemsiye tuttu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayrancı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrancı´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Minibüs şoförü Cihan Kurhan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-09-01 11:46:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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